Urfahraner-Markt wird zum Schildbürgerplatz

Der Urfahraner-Markt war heute wieder in aller Munde.

Der Grund dafür ist eine überraschende Namensänderung auf Google-Maps. Da hatte das Urfix-Gelände plötzlich den neuen Namen "Schildbürgerplatz".

Wie kann es passieren, dass ein bekannter Platz auf einmal anders heißt? Laut Internet-Experte Philipp Baldauf von "myAlfred" ist Google beim Aktuellhalten von Straßen-, Platz- und Ortsnamen auf die Nutzer angewiesen, da sie nicht jeder Namensänderung selbst nachgehen kann.

Jedoch stellt sich in diesem Fall die Namensänderung als Scherz heraus. Laut Bürgermeister Klaus Luger bleibt der Name "Urfahraner-Markt" bestehen und auch auf Google-Maps soll der Name wieder geändert werden.