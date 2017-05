Der Urkornhof Kammerleithner in Vorchdorf ist in Konkurs, das berichtet heute der Österreichische Verband Creditreform. Das Geschäft läuft eigentlich gut, aber es sind einige Dinge schief gelaufen, heißt es. Beim Kauf eines Grundstückes in Rumänien sei man betrogen worden. Das Wirtschaftsgebäude ist zu groß geraten. Und dann hat ein Produktrückruf vor zwei Jahren viele Kunden abgeschreckt.

Der Urkornhof soll saniert und fortgeführt werden.