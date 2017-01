Verkehr 05:30

Es ist glatt und rutschig auf den Straßen. An vielen Stellen gibt es Schneefahrbahn - und auch die Sicht ist stellenweise sehr schlecht. So zum Beispiel auch auf der A1 Westautobahn im Seengebiet in beiden Richtungen.

Fahrt bitte ganz besonders vorsichtig heute und plant ein bisschen mehr Zeit ein - abschnittsweise gehts nur im Schritttempo voran!

Es herrscht Kettenpflicht heute für LKW über 3,5 Tonnen: - B38 zwischen Freistadt und Sandl - B145 zwischen Bad Ischl und dem Pötschenpass - B166 zwischen Bad Goisern und Pass Gschütt

Wenn ihr wisst wo es staut oder blitzt ruft an 0732 777 999 kommt gut an!