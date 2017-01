Verkehr 06:00

Es ist glatt und rutschig auf den Straßen. An vielen Stellen gibt es Schneefahrbahn - und auch die Sicht ist stellenweise sehr schlecht. So zum Beispiel auch auf der A1 Westautobahn im Seengebiet in beiden Richtungen.

Es herrscht Kettenpflicht heute für LKW über 3,5 Tonnen: - B38 zwischen Freistadt und Sandl - B145 zwischen Bad Ischl und dem Pötschenpass - B166 zwischen Bad Goisern und Pass Gschütt

Generell gilt: Fahrt bitte ganz besonders vorsichtig heute und plant ein bisschen mehr Zeit ein - stellenweise gehts nur im Schritttempo voran!

Wenn ihr wisst wo es staut oder blitzt ruft an 0732 777 999 kommt gut an!