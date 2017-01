Verkehr 07:00

Es ist ein Unfall passiert: in St. Georgen am Marktplatz in einer unübersichtlichen Kurve. Fahrt hier ganz besonders vorsichtig und rechnet mit Verzögerungen.

Im Frühverkehr dauerts eine Spur länger: - A7 Richtung A1 zwischen Dornach und der Hafenstraße - Hier solltet ihr ein paar Minuten mehr einplanen

Wenn ihr wisst wo es staut oder blitzt ruft an 0732 777 999 kommt gut an!