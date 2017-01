Verkehr 08 Uhr

Keine großen Staus - aber ein paar Minuten länger braucht ihr auf folgenden Strecken:

-A1 beim Knoten Linz -A7 Richtung A1: zwischen Treffling und der Hafenstraße - B126 Richtung Linz ab dem Haselgraben - B127 Richtung Linz ab Ottensheim bis zur Stadteinfahrt - B139 bei Traun und in Linz auf der Salzburgerstraße und der Waldeggstraße stadteinwärts Wenn ihr wisst wo es staut oder blitzt ruft an 0732 777 999. Kommt gut an!