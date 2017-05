Verkehr 08:00

Verzögerungen wegen einem Unfall gibts: - B1 von Linz Richtung Wels auf der Traunerkreuzung. Ihr werdet hier wechselweise angehalten. Rechnet hier vor allem Richtung Wels mit 15 Minuten Zeitverlust.

Außerdem stauts im Frühverkehr:

15 Minuten länger dauerts: - B127 ab der Linzer Stadteinfahrt bis zur Niebelungenbrücke

Bis zu 10 Minuten mehr einplanen solltet ihr - A1 Richtung A7 beim Knoten Linz - A7 Richtung A1 zwischen Dornach und der Hafenstraße - in Linz Urfahr auf der B126 vor der A7 Auffahrt Urfahr - in Linz auf der Oberen Donaulände Richtung Niebelungenbrücke - in Haid auf der B139 Richtung Traun

