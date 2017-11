Verkehr 08:00

Jetzt der Life Radio Verkehr Verkehr. Doppelt genau, doppelt schnell und nur für Oberösterreich:

Und 10 Minuten mehr braucht ihr im Frühverkehr: - A1 Richtung A7 vor dem Knoten Linz von Salzburg kommend - A7 Richtung A1 zwischen Treffling und der Hafenstraße - B3 Richtung Linz vor der Steyreggerbrücke - in Linz Urfahr bei den Stadteinfahrten auf der B126 und der B127 - B129 Richtung Linz ab St. Margarethen - B139 durch Haid durch Richtung Traun

Es wird geblitzt: - B139 in Neuhofen an der Krems in beide Richtungen

Wenn ihr wisst wo es staut oder blitzt ruft an 0732 777 999 kommt gut an!