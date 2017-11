Verkehr 08:00

Jetzt der Life Radio Verkehr Verkehr. Doppelt genau, doppelt schnell und nur für Oberösterreich:

Es gibt eine Sperre wegen einer LKW Panne auf der S10 Richtung Prag. Hier ist der Tunnel Götschka gesperrt. Am besten weicht ihr in Unterweitersdorf auf die B310 aus und fahrt dann in Kefermarkt wieder auf die Schnellstraße auf.

Ihr braucht 10 Minuten länger im Frühverkehr: - A1 Richtung A7 vor dem Knoten Linz von Salzburg kommend - A7 Richtung A1 zwischen Treffling und der Hafenstraße - B3 Richtung Linz vor der Steyreggerbrücke - in Linz Urfahr bei den Stadteinfahrten auf der B126 und der B127 - B129 Richtung Linz ab St. Margarethen - B139 durch Haid durch Richtung Traun

Es wird geblitzt: - B139 in Neuhofen an der Krems in beide Richtungen

Wenn ihr wisst wo es staut oder blitzt ruft an 0732 777 999 kommt gut an!