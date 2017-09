Verkehr 08:30

Der Life Radio Verkehr Verkehr. Doppelt genau, doppelt schnell und nur für Oberösterreich:

Gute Nachrichten jetzt endlich von der A9 Phyrnautobahn:

Die Tunnelkette Klaus ist in diesen Minuten wieder geöffnet worden. Hier gehts jetzt in beiden Richtugen wieder durch. Im Moment aber noch zäher Verkehr - plant also noch ein paar Minuten mehr ein.

