Verkehr 08:30

Jetzt der Life Radio Verkehr Verkehr. Doppelt genau, doppelt schnell und nur für Oberösterreich:

Es ist ein Unfall passiert: - A1 Richtung Wien kurz nach Mondsee. Hier ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Rechnet mit Zeitverlust.

Im Frühverkehr dauerts bis zu 10 Minuten länger: - A1 Richtung A7 vor dem Knoten Linz von Salzburg kommend - A7 Richtung A1 zwischen Treffling und der Hafenstraße - B129 Richtung Linz ab St. Margarethen - B139 durch Haid durch Richtung Traun

Es wird geblitzt: - B122 in Steyr bei der Rederbrücke - B139 in Neuhofen an der Krems in beide Richtungen - Aschacherstraße zwischen Steyr und Aschach an der Steyr

Wenn ihr wisst wo es staut oder blitzt ruft an 0732 777 999 kommt gut an!