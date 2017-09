Verkehr 10:00

Es staut wegen Überlastung: A1 Richtung Salzburg bei der Abfahrt Asten/ St. Florian - Plant hier ein paar Minuten mehr Zeit ein.

Es wird geblitzt: - A25 Richtung Linz kurz nach Wels-Nord von der Brücke runter - Achtet hier auch auf euren Abstand - B1 in Wels beim Wirt am Berg in beide Richtungen

Wenn ihr wisst wo es staut oder blitzt ruft an 0732 777 999 kommt gut an!