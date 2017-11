Verkehr 12.00

Die B129 ist zwischen Prambachkichen und Eferding in beiden Richtungen gesperrt. Hier ist ein Unfall passiert. Ihr werdet örtlich umgeleitet.

Verzögerungen aktuell auf der B129 in beiden Richtungen zwischen St. Margarethen und Wilhering. Grund sind Instandhaltungsarbeiten. Plant 5 Minuten mehr ein.

Geblitzt wird: - A1 Richtung Wien kurz nach Sattledt von der Brücke runter. - A25 Richtung Wels beim Parkplatz in Weißkirchen hinter der Lärmschuzwand. - in Plesching in beiden Richtungen im 60er-Bereich.

Wenn ihr wisst, wo es staut oder blitzt, ruft an - 0732 777 999 - kommt gut an!