Verkehr 12:30

B310 Richtung Wullowitz unterwegs sind: zwischen Rainbach im Mühlkreis und der tschechischen Grenze ist ein Fahrstreifen gesperrt. Dort sind mehrere Fahrtzeuge hängen geblieben. Rechnet hier mit Verzögerungen.

Kettenpflicht für LKW mit über 3,5 Tonnen gibts: - B38 zwischen Freistadt und Sandl - B126 zwischen Linz und Bad Leonfelden - B145 am Pötschenpass - B166 am Pass Gschütt - Hallstättersee Landesstraße am Koppenpass

Generell gilt: bitte vorsichtig fahren: Stellenweise gibts noch Schneefahrbahn und auch die Sicht ist teilweise schlecht - also unbedingt Licht einschalten!

Wenn ihr wisst wo es staut oder blitzt ruft an 0732 777 999 kommt gut an!