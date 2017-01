Verkehr 13:30

Es gibt eine Straßensperre auf der A9 Phyrnautobahn und zwar in beiden Richtungen zwischen Inzersdorf und St Pankraz. Hier ist ein LKW Unfall passiert. Ihr werdet über die B138 umgeleitet. Rechnet hier mehr Zeit ein.

Kettenpflicht für LKW mit über 3,5 Tonnen gibts: - B38 zwischen Freistadt und Sandl - B126 zwischen Linz und Bad Leonfelden - B145 am Pötschenpass - B166 am Pass Gschütt - Hallstättersee Landesstraße am Koppenpass

Wenn ihr wisst wo es staut oder blitzt ruft an 0732 777 999 kommt gut an!