Verkehr 14:30 Uhr

Es gibt ein Update von der Straßensperre auf der A9: In Fahrtrichtung Graz ist die Phyrnautobahn wieder offen. In Fahrichtung Voralpenkreuz werdet ihr bei der Abfahrt Klaus auf die B138 umgeleitet, die Plant in dieser Richtungen bis zu einer halben Stunde mehr ein!

Kettenpflicht für LKW mit über 3,5 Tonnen gibts: - B145 am Pötschenpass und am Krankenhausberg - B166 am Pass Gschütt

Wenn ihr wisst wo es staut oder blitzt ruft an 0732 777 999 kommt gut an!