Verkehr 14:30 Uhr:

Kurze Verzögerungen auf der B129 Richtung Linz zwischen Wilhering und der Stadteinfahrt wegen Bauarbeiten.

Es wird geblitzt:

- auf der B1 beim Wirt am Berg - B3 in Plesching beim Fischbrater - B124 zwischen Pregarten und Tragwein in Burbach.

Wenn ihr wisst, wo es staut oder blitzt, ruft an! 0732 777 999 kommt gut an!