Verkehr 15.00

Auf der Umfahrung Traun gibt's Mäharbeiten. Ihr werdet wechselseitig angehalten. Plant ein paar Minuten länger ein.

Geblitzt wird - A1 Richtung Wien kurz vor Seewalchen hinter der Lärmschutzwand. - B124 zwischen Pregarten und Tragwein in Burbach in der Bushütte. - B127 Richtung Linz kurz nach der Neufeldner-Brücke. - in Traun bei der Abzweigung zur alten Spinnerei im 30er.

Wenn ihr wisst, wo es staut oder blitzt, ruft an - 0732 777 999 - kommt gut an!