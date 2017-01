Verkehr 16:00

Ich kann mit guten Nachrichten starten: Die Unfallstellen auf der A1 Richtung Wien kurz vor Mondsee ist geräumt. Und auch die Unfallstelle auf der B126 Richtung Bad Leonfelden ist frei!

Probleme wegen einem Unfall gibts aber noch: -B127 Richtung Linz im Saurüssel -B310 Richtung Wullowitz in Rainbach im Mühlkreis. Rechnet hier jeweils mit einem Zeitverlust von 10 Minuten.

Generell liegt heute jede Menge Schnee auf den Straßen. Besonders betroffen sind im Moment: - A1 Westautobahn in beiden Richtungen zwischen Seewalchen und Salzburg - A9 Pyhrnautobahn in beiden Richtungen Höhe Spital am Pyhrn. Da geht es dementsprechend ein bisschen langsamer voran.

Außerdem herrscht heute Kettenpflicht für über 3,5 Tonnen: - B126 im Haselgraben - B145 zwischen Bad Ischl und dem Pötschenpass - Gmundnerbergstraße in Altmünster - gilt die Kettenpflicht auch für PKW

Wenn ihr wisst, wo es staut oder blitzt, ruft an - 0732 777 999 - kommt gut an!