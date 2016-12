Verkehr 16:30

Es staut im Nachmittagsverkehr: - A7 Richtung Freistadt ab dem Tunnel Bindermichel bis zur Hafenstraße - 15 Minuten Zeitverlust - A7 Richtung A1 abschnittsweise ab der Salzburgerstraße bis zum Knoten Linz - B139 durch Haid durch in beide Richtungen - in Linz auf der Unteren Donaulände in beiden Richtungen, der Kaisergasse und der Industrieziele - hier solltet ihr jeweils 5 - 10 Minuten mehr einplanen

Wenn Ihr wisst, wo es staut oder blitzt, ruft an 0732 777 999 - kommt gut an!