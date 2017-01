Verkehr 16:30

Gute Nachrichten: - Die Unfallstelle auf der B127 Richtung Linz im Saurüssel ist geräumt!

Nach wie vor gesperrt is: - B310 Richtung Wullowitz kurz nach Rainbach im Mühlkreis. Ihr werdet örtlich über Windhaag umgeleitet.

Generell liegt heute jede Menge Schnee auf den Straßen. Besonders betroffen sind im Moment: - A1 Westautobahn in beiden Richtungen zwischen Laakirchen und Salzburg - A9 Pyhrnautobahn in beiden Richtungen Höhe Spital am Pyhrn. Da dauerts dementsprechend ein bisschen länger.

Außerdem herrscht Kettenpflicht für über 3,5 Tonnen: - B126 im Haselgraben - B145 zwischen Bad Ischl und dem Pötschenpass - Gmundnerbergstraße in Altmünster - gilt die Kettenpflicht auch für PKW

Wenn ihr wisst, wo es staut oder blitzt, ruft an - 0732 777 999 - kommt gut an!