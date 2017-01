Verkehr 17:00

Es ist ein Unfall mit einem Reisebus passiert: - B310 Richtung Wullowitz kurz nach Rainbach im Mühlkreis. Hier werdet ihr abwechselnd an der Unfallstelle vorbeigelotst. Rechnet in beiden Richtungen mit Verzögerungen.

Eine Fahrzeugbergung sorgt für Stau: - A8 Richtung Passau bei der Abfahrt Haag am Hausruck. Rechnet hier 15 Minuten mehr Zeit ein.

Immer wieder Schneefahrbahn gibts: - A1 Westautobahn in beiden Richtungen zwischen Laakirchen und Salzburg - A9 Pyhrnautobahn in beiden Richtungen Höhe Spital am Pyhrn. Da kann es stellenweise ein bisschen länger dauern.

Außerdem herrscht Kettenpflicht für über 3,5 Tonnen: - B126 im Haselgraben - B145 zwischen Bad Ischl und dem Pötschenpass - Gmundnerbergstraße in Altmünster - gilt die Kettenpflicht auch für PKW

Wenn ihr wisst, wo es staut oder blitzt, ruft an - 0732 777 999 - kommt gut an!