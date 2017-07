Verkehr 17:00

Verzögerungen wegen Bauarbeiten gibt es: - B1 in Linz Höhe Doppl in beiden Richtungen, hier braucht ihr eine halbe Stunde länger. - B3 von Linz Richtung Plesching bei der Streyregger Brücke. Plant hier 1 Stunde mehr ein und denkt bitte an das Reißverschlusssystem.

Und Verzögerungen wegen Überlastung gibts: - A7 Richtung Freistadt zwischen dem Tunnel Bindermichl und Urfahr. Hier braucht ihr 15 Minuten länger. - A7 Richtung A1 zwischen dem Tunnel Bindermichl und dem Knoten Linz, hier braucht ihr gute 5 Minuten länger. - in Linz auf der Ebelsberger Umfahrung Stadtauswärts braucht ihr 5 Minuten länger

Und es wird geblitzt: - A7 Richtung Freistadt ca. 2 km vor Gallneukirchen

Wenn ihr wisst wo es staut oder blitzt ruft an 0732 777 999 kommt gut an!