Verkehr 17:30

A8 Innkreis Autobahn: - Wels Zwischen AS Meggenhofen - Gallspach und AS Pichl-Bad Schallerbach in beiden Richtungen Vorsicht! Personen auf der Fahrbahn

A1 Richtung Wien zwischen Eberstallzell und Knoten Linz gibtd noch leichte verzögerung

A1 Richtung Salzburg zwischen Amstetten und Valentin gehts oft nur im Schritttempo voran.

A8 Richtung Deutschland vor Suben und weiter auf die A3 braucht ihr bis zu eine viertel Stunde länger.

A9 Richtung Linz hier stauts wegen Üerlastung vor der tunnelkette klaus

A25 zwischen Wels Ost und dem Knoten Wels gehts immer wieder nur zäh voran.

Generell ist heute am letzten Ferientag viel los, die Straßen sind rutschig, fahrt vorsichtig!

Wenn ihr wisst, wo es staut oder blitzt, ruft an - 0732 777 999 - kommt gut an!