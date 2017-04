Verkehr 17:30

Nach wie vor eine Sperre gibt es auf der Umfahrung Ebelsberg:

Die Umfahrung ist in Richtung stadtauswärts zwischen dem Chemiekreisverkehr und der Turmstraße gesperrt. Grund ist ein LKW-Unfall. Ihr werdet in beide Richtungen wechselseitig angehalten. Rundherum gibt es ziemlich lange Staus - am VOEST-Gelände zum Beispiel werden uns Wartezeiten bis zu einer Dreiviertelstunde gemeldet.

Stop-and-go:

- A7, Richtung Freistadt, abschnittsweise zwischen dem Niedernhart-Tunnel und der Hafenstraße

- B123, Richtung Mauthausen, zwischen Windpassing und der Mauthausner Donaubrücke

Im Stadtgebiet von Linz staut es:

- Waldeggstraße, Richtung Römerbergtunnel

- Industriezeile, Richtung Autobahnauffahrt Hafenstraße

Es wird geblitzt:

A1 Richtung Salzburg, kurz vorm Knoten Linz

Wenn ihr wisst, wo es staut oder blitzt, ruft an: 0732 777 999, kommt gut an