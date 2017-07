Verkehr 17:30

Verzögerungen wegen Bauarbeiten gibt es: - B1 in Linz Höhe Doppl in beiden Richtungen, hier braucht ihr eine halbe Stunde länger. - B3 von Linz Richtung Plesching bei der Streyregger Brücke. Plant hier 1,5 Stunden mehr ein und denkt bitte an das Reißverschlusssystem. Aufgrund dieser Baustelle haben auch die Linienbusse 25 und 27 Verpätungen.

Und Verzögerungen wegen Überlastung gibts: - A7 Richtung Freistadt zwischen dem Tunnel Bindermichl und Urfahr. Hier braucht ihr 15 Minuten länger. - A7 Richtung A1 zwischen dem Tunnel Bindermichl und dem Knoten Linz, hier braucht ihr gute 5 Minuten länger. - in Linz auf der Ebelsberger Umfahrung Stadtauswärts braucht ihr 5 Minuten länger

Und es wird geblitzt: - A7 Richtung Freistadt ca. 2 km vor Gallneukirchen

Wenn ihr wisst wo es staut oder blitzt ruft an 0732 777 999 kommt gut an!