Verkehr 18.00 Uhr

Verkehr 18:00

Es ist ein Unfall passiert Am Autobahnzubringer B141 zwischen Tumeltsham und Ried im Innkreis Rettung und Polizei sind breits am Unfallort - Danke an Staumelderin Michaela

Die A9 Phyrnautobahn bleibt weiterhin gesperrt - die LKW Bergung gestaltet sich schwieriger als erwartet Ihr steht auf der Umleitung B138 in beiden Richtungen zwischen Windischgarsten und Inzersdorf Rechnet hier mindestens eine halbe Stunde mehr ein!

Auf A7 Richtung Freistadt gibts ab dem Bindermichl teilweise Verzögerungen, genauso auf der Umfahrung Traun

