Verliebt in einen Betrüger

Liebe macht blind - das hat sich jetzt wieder einmal bei einer Innviertlerin gezeigt. Die 45-Jährige hat übers Internet einen Engländer kennen gelernt. Nach mehreren Nachrichten wollte er sich mit ihr in Salzburg treffen. Am selben Tag hat er sich noch einmal gemeldet und sie um Geld gebeten. Er befinde sich nämlich am Flughafen Istanbul in einer Notsituation. Die Frau hat ihm mehrere Tausend Euro überwiesen. Als er noch mal 7.000 Euro gefordert hat, ist sie misstrauisch geworden und hat die Polizei eingeschaltet.