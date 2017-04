VKB zieht zufrieden Bilanz für 2016

Ein starkes Plus bei Einlagen (+4,2%) und bei Wohnbaukrediten (rund 10%). Diese Zahlen präsentierte VKB-Generaldirektor Mag. Christoph Wurm in seiner Abschlussbilanz zum Vorjahr. Die Kernkapitalquote konnte ebenfalls gesteigert werden und liegt bei 16,4%, ein hoher Wert für den Bankensektor. Seit 145 Jahren ist die VKB-Bank in Oberösterreich ansässig und setzt in 34 Filialen auf Regionalität. Sie beschäftigt aktuell knapp 500 Mitarbeiter. "Die VKB möchte noch stärker auf Regional Banking setzen und zur Wertschöpfung in der Region beitragen", sagt Wurm.