Vöcklabruck mit höchster Zahl an Verkehrstoten

89 Menschen sind letztes Jahr auf Oberösterreichs Straßen gestorben. Das ist sehr bedauerlich, sagt heute Verkehrslandesrat Günter Steinkellner. Aber, es ist der drittniedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961.

Der Bezirksvergleich zeigt: die meisten Verkehrstoten hat es im Bezirk Vöcklabruck gegeben. Da waren es insgesamt 12 und 9 im Bezirk Linz Land. In Urfahr sind es letztes Jahr um 4 mehr gewesen, als ein Jahr davor, in Wels um vier weniger. Zurückgegangen ist die Zahl der Toten auch bei den Fußgängern und Motorradlenkern, bei den Radfahrern sind es leider mehr geworden. Trotz der ständig steigenden Anzahl an Fahrzeugen geht der langfristige Trend an Verunglückten im Straßenverkehr nach unten. Betrachtet man die Verkehrstoten pro 1.000 Kilometer Straßennetz, so zeigt sich Oberösterreich als eines der verkehrssichersten Bundesländer in Österreich.