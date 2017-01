Vorsicht auf zugefrorenen Seen

Erst vor einigen Tagen hat es eine dramatische Rettungsaktion in Tirol gegeben: Ein Opa ist da mit seinem Enkel beim Eislaufen am See eingebrochen. Auch bei uns frieren jetzt immer mehr Seen zu und es wagen sich nach tagelangen Minusgraden mehr und mehr aufs Eis. Dabei ist nach wie vor größte Vorsicht geboten.

Das Wichtigste: Das Eis muss mindestens 5 bis 10 cm dick sein. Aber, auch wenn das an bestimmten Stellen der Fall ist, kann man nicht davon ausgehen, dass die Eisschicht überall am See so dick ist. Daher: Auf die durchgängige Farbe des Eises achten. Sobald eine Stelle dunkel ist, weg davon, dort ist es dann zu dünn und die Gefahr zu groß, sagt Martin Eberl von der Wasserrettung Oberösterreich.

Gefährlich ist auch, wenn Bäche oder Quellen den See speisen, denn gerade dort ist das Eis meistens extrem dünn. Außerdem gilt: Ohren auf: Wer ein Knacksen hört, ebenfalls sofort ab in Richtung Ufer.