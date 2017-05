Vorsicht, falsche 50er!

Es sind wieder vermehrt falsche 50-Euro-Scheine unterwegs. Seit Anfang April ist die neue 50er-Serie auf dem Markt. Fälscherbanden leeren deshalb ihre Lagerbestände, bestätigen uns Bundeskriminalamt und Österreichische Nationalbank.

In den ersten drei Monaten des Jahres hat die ÖNB bereits 1.800 falsche Fünfziger aus dem Verkehr gezogen. Letztes Jahre wurden in Summe 12.000 falsche Banknoten sichergestellt, etwa die Hälfte davon waren 50er, in Oberösterreich waren es 960 falsche Scheine.

Vorsicht ist deshalb bei Wechselgeld angebracht. Durch Sehen, Fühlen und Kippen können echte Scheine von falschen unterschieden werden. Smaragdzahl, Wasserzeichen und Hologramm sind eindeutige Sicherheitsmerkmale.