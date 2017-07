Gänsehaut-Feeling und viel Aufregung am Wochenende in Spielberg! 145.000 Zuschauer waren beim Großen Preis von Österreich in der Steiermarkt mit dabei.

Nach einem unglaublichen Finish gewinnt der Finne Valterris Bottas mit nur sechs Hundertstel Vorsprung vor dem Deutschen Sebastian Vettel. Jetzt wird im Internet aber vor allem über den Start diskutiert, mehr dazu hier im neuen Morgen mit Steffi und Pippo: