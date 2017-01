Wels will Kopftuchverbot

Mit Kopftuch gibt es keinen Job. So will es die FPÖ in Wels. Sie lässt jetzt ein Kopftuchverbot im Magistrat rechtlich prüfen. Wir haben in Wels nachgefragt, beim zuständigen freiheitlichen Integrationsreferenten Gerhard Kroiß, wie viele das betreffen würde: "Derzeit würde diese Regelung nur eine Mitarbeiterin betroffen."

Für Kroiß geht es aber auch darum, bei Personalaufnahmegesprächen in Zukunft sagen zu können: "Ja, aber das ist dann verboten."

Geben Rechtsexperten grünes Licht, soll über das Kopftuchverbot im Gemeinderat abgestimmt werden.