Welserin entkommt Drogenfehde in Mexiko

Eine junge Welserin entkommt in Mexiko nur knapp einem Blutbad. In einem Strandclub schießen Drogendealer in die Menschenmenge. Die Oberösterreicherin kann sich ins Freie retten.

Die junge Welser feiert in einem Club an der Playa del Carmen in Mexico. Es ist die Abschlussparty eines großen Techno-Festivals. Plötzlich fallen Schüsse, Menschen gehen zu Boden. In Panik drängen alle in Richtung Notausgänge. Die Welserin stürzt. Sie bleibt mit dem Fuß hängen, kann sich aber unter Schmerzen wieder befreien und rettet sich durch eine Tür ins Freie, wie sie gegenüber einer Tageszeitung erzählt.

Von anderen Partygästen erfährt sie, dass fünf Menschen im Kugelhagel gestorben sind. Die Polizei geht von einer Fehde zwischen zwei verfeindeten Drogengangs aus.