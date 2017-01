Weniger Kirchenaustritte im vergangenen Jahr

9.236 Oberösterreicher sind voriges Jahr aus der Katholischen Kirche ausgetreten. Diese Zahlen teilt uns heute die Diözese Linz mit. "Mit Bedauern", wie es heißt. "die Berührungspunkte mit der Kirche werden weniger, dadurch sinkt die Motivation, Mitglied zu bleiben. Vorsichtig optimistisch stimme dennoch, dass die Austrittszahlen leicht rückläufig sind - auch in einem turbulenten Jahr - mit Flüchtlingsthematik und polarisierendem Wahlkampf um das Bundespräsidentenamt.", so die Diözese. 904 Oberöstereicher sind voriges Jahr übrigens wieder oder neu in die katholische Kirche eingetreten.