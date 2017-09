Weniger Selbstmorde in Österreich

Es ist ein Thema, das uns betroffen macht und über das in den Medien bewusst, wenig berichtet wird: Selbstmord. Jetzt gehts aber darum, zu verhindern, dass Menschen ihrem Leben ein Ende setzen wollen. Am Sonntag ist Weltsuizipräventionstag.

Selbstmorde werden seit Mitte der 80er Jahre weniger in Österreich. Es wirkt offenbar, dass psychosoziale Hilfe ausgebaut worden ist und es mehr Therapeuten und Ärzte gibt. Aber es sterben in Österreich immer noch doppelt so viele Menschen nach einem Suizid, wie nach einem Verkehrsunfall. Die meisten Selbstmorde passieren in der Steiermark und in Kärnten, Oberösterreich liegt im Mittelfeld. Das höchste Risiko haben Männer, besonders junge und ältere. 90 Prozent leiden an einer psychischen Erkrankung.

Es ist die Frage nach dem "Warum?", die Freunde und Familie quält, wenn jemand nicht mehr leben will. Nestor Kapusta forscht auf diesem Gebiet. Er sagt: Wenn man das Gefühl hat, es geht jemandem nicht gut: Hinschauen und Ansprechen. Denn mit Hilfe kommt der Lebenswille meist zurück. "Wir beobachten auf den Stationen, dass Menschen, die einen Suizidversuch überlebt haben, in den meisten Fällen froh sind, dass sie überlebt haben. Sie erkennen nach einiger Zeit, dass die Suizidhandlung unter einem starken Druck geschehen ist und wenn sie die Situation aus einer anderen Perspektive sehen können, sind die meisten froh, dass sie am Leben sind.", sagt Kapusta.

Ein erster Schritt für Betroffene, aber auch für Freunde und Angehörige, kann ein Anruf bei der Telefonseelsorge sein - anonym und kostenlos unter 142.