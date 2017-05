Werberat stoppt umstrittenes AK-Video

Ein Firmenchef, der als selbstverliebter Ausbeuter dargestellt wird, nämlich in einem aktuellen Werbe-Video der Arbeiterkammer Oberösterreich. Seit zwei Wochen schlägt genau dieses Video hohe Wellen bei uns - heute hat der österreichische Werberat dazu entschieden und das Urteil ist eindeutig.

Dieser Spot der Arbeiterkammer diskriminiere eine ganze Berufsgruppe: so das Urteil des Werberates heute. Die Arbeiterkammer wird aufgefordert, das Video sofort zu stoppen. Die Wirtschaftskammer, die zuletzt vehement gegen dieses Video gewettert hat, sieht sich bestätigt: das haben wir erwartet, sagt Doris Hummer, designierte WK-Präsidentin. Und man bleibt dabei: die Zusammenarbeit mit der AK bleibt auch nach dieser Entscheidung vorerst auf Eis gelegt, so Hummer. Sie will ein Bekenntnis der AK zu den Betrieben im Land. Aber: ihre Tür stehe immer offen für ein klärendes Gespräch. Hummer spricht ausdrücklich eine Einladung an die AK aus, sich wieder an einen Tisch zu setzen.

Die Arbeiterkammer hat ebenfalls reagiert: die Entscheidung des Werberates könne man nicht nachvollziehen, sagt AK-Direktor Josef Moser. Man habe in dem Video niemanden in den Schmutz gezogen - das sei alles hochgespielt worden. Der Spot werde mittlerweile auch nicht mehr in den Kinos gezeigt - das sei nur für zwei Wochen geplant gewesen und diese zwei Wochen seien jetzt eben ohnehin vorbei, so Moser.

Landeshauptmann Thomas Stelzer hat sich auch heute zu Wort gemeldet: er begrüße die Entscheidung des Werberates - jetzt gehe es aber vor allem darum, dass AK und WK wieder an einem Strang ziehen, nur das bringe Oberösterreich weiter, so Stelzer. Er fordert beide Seiten auf, wie "Erwachsene zu handeln" und sich an einen Tisch zu setzen.