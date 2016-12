Dreister gehts ja kaum noch einen Tag vor Weihnachten: Die Mitarbeiter der Rot-Kreuz-Stelle in Wels wollten heute wie jedes Jahr ihren Christbaum schmücken, der war draußen gelagert, aber: der Baum war weg, gestohlen von einem Christbaum-Dieb. Der Maschinenring in Wels hat den Rot-Kreuz-Mitarbeitern dann einen neuen Baum gespendet. Schon gestern haben Diebe in Attersee einen schon geschmückten vier Meter hohen Christbaum gestohlen.