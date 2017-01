Wien lehnt Wertekurs aus Oberösterreich ab

Wien schikaniert Flüchtlinge. Wertekurse, die in Oberösterreich absolviert wurden, erkennen Wiener Behörden nicht an. Nawi, ein Flüchtling aus Syrien, der seine ersten Monate in Gmunden verbracht hat, ist verzweifelt. Er muss den Wertekurs nachmachen. Sechs Wochen muss er warten, bis wieder ein Platz für ihn frei ist. Der 26-Jährige möchte eine Ausbildung zum Personal-Coach starten, kommt deshalb aber zeitlich in Verzug.

Integrationslandesrat Rudi Anschober bezeichnet das als Schildbürgerstreich. "Werte, die es in Oberösterreich gibt, können nicht anders sein als in Wien", sagt er. Anschober fordert einen Integrationspass für Flüchtlinge. Darin sollen alle Kurse eingetragen werden und österreichweit gültig sein.