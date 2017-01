Winter sorgt für hunderte Unfall-Einsätze

Schnee und glatte Fahrbahnen - der Winter hat unsere Straßen fest im Griff. Am Wochenende hat das auf tragische Weise zwei Menschenleben gefordert. Am Samstag Abend war es ein 12-jähriger Bub, der in Ansfelden bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, gestern eine 18-jährige in Aigen im Mühlkreis. Sie war auf dem Weg zur Arbeit im Skigebiet Hochficht. Ist aber auf der schneeglatten Straße in den Gegenverkehr gerutscht. Das Auto hat Feuer gefangen. Die junge Frau ist hilflos in ihrem Wagen verbrannt.

Schnee und Eis machen die Fahrbahnen zu gefährlichen Rutschbahnen. Autos und LKW sind dennoch viel zu schnell unterwegs. Die Folge: mehr als 200 Einsätze - 20 pro Tag - nach Unfällen wegen winterlicher Verhältnisse allein in diesem Jahr, sagt Landesfeuerwehrkommandant Wolfgang Kronsteiner.

Auffällig ist, dass hauptsächlich LKW und Transporter von Paketdiensten an den Unfällen beteiligt sind.