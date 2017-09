Wirtin zu Gästen: "Ihr seid zu dick!"

Den Urlaub am Wolfgangsee hat sich ein Paar aus Niederösterreich wohl anders vorgestellt: Die beiden bestellen in einem Strandimbiss in St. Wolfgang einen Cappuccino und einen Eiskaffee. Von der Wirtin heißt es: Nein, Ihr seid zu dick. Inzwischen tut der Wirtin Manon Kohlhuber ihr grober Auftritt leid:

"Ich entschuldige mich. Es war vielleicht viel zu tun oder ich war nervös oder irgendwas. Und es kommt ja auch ihrer Gesundheit zu Gute. Ein Arzt war auch bei mir da. Und der hat einer anderen Frau auch gesagt: 'Sie, das ist jetzt nicht gut, wenn Sie das trinken.' Da hat niemand reklamiert. Weil es ein Arzt war."

Auch Hans Wieser, der Tourismusobmann der Ferienregion Wolfgangsee hat sich schon bei den beiden Urlaubern entschuldigt.

"Das ist erfolgt. Wir haben von den Betroffenen leider nichts mehr gehört und daraufhin vermutet, dass die Entschuldigung akzeptiert worden ist. Die Frau Kohlhuber hat ja auch angeboten, die beiden nächstes Jahr einzuladen. Ich werde ihnen auch das noch einmal mitteillen. Und ich hoffe, dass sie sich dann bei mir melden werden."

Dass sich das ganze im nächsten Sommer wiederholt, ist übrigens ausgeschlossen: Manon Kohlhuber hat schon länger beschlossen, Ihren Strandimbiss aufzugeben und in Pension zu gehen.