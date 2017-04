Zusammenarbeit WKOÖ und AK liegt auf Eis

Wegen eines 1-Minute langen Werbevideos der Arbeiterkammer sind Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer in Oberösterreich jetzt völlig zerstritten. In dem Video wird ein Firmenchef als Ungustl dargestellt. Die Wirtschaft ist deswegen so sauer, dass sie heute die Sozialpartnerschaft aussetzt. Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Doris Hummer:

Das betrifft auch Verhandlungen über Kollektivverträge. Von der Arbeiterkammer und speziell Präsident Johann Kalliauer fordert Hummer eine Entschuldigung. Außerdem soll das Video zurückgenommen werden.

Wir haben Arbeiterkammerpräsident Johann Kalliauer im Auto erwischt. Er sagt: "Er wüsste nicht, wofür er sich entschuldigen soll. Überhaupt sei das Ganze ein Ablenkungsmanöver, um gegen die Arbeiterkammer loszugehen", so Kalliauer.

"Wenn Unternehmer in Oberösterreich den Standort künstlich schlecht reden oder Kollektivverträge nicht einhalten, dann werde er diese auch in Zukunft beim Namen nennen und das lasse er sich von niemandem verbieten", sagt der Arbeiterkammerpräsident.