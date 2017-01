Wochenendbuchtipp: 'Eisgesang'

Das passende Buch zu diesem schnee-matschigen Winter-Wetter: 'Eisgesang' von der kanadischen Journalistin Kathleen Winter. Ein alter Schiffskapitän hat sie gefragt, ob sie mit seiner Crew und ihm durch die Nordwest-Passage fahren will. Das ist der fast 6.000km lange Seeweg, der nördlich von Amerika den pazifischen mit dem atlantischen Ozean verbindet. Ein sehr außergewöhnlicher Vorschlag, weil es nicht immer möglich ist, diese Strecke zu fahren. Dazu ist es auch gefährlich und mittendrin in der Natur. Ihre Erlebnisse hat Kathleen Winter in einem Buch zusammengefasst. Eine wirklich beeindruckende Geschichte - Sabine Weissensteiner von der Buchhandlung Fürstelberger in Linz

Das Buch steht schon für euch bei den oberösterreichischen Buchhändler - 'Eisgesang' von Kathleen Winter.

