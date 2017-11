"Young at art - zeig uns dein Talent" ist OÖ größter Nachwuchswettbewerb für junge Künstler zwischen 8 und 18 Jahren.

Über 400 Einreichungen hat's heuer gegeben. Augezeichnet wurde insgesamt 34 junge Talente in mehreren Kategorien. Den Hauptpreis hat sich die Bad Ischlerin Marlene Lerperger, 17, gesichert. Sie gewinnt eine eigene Ausstellung. Alle Einreichungen ansehen könnt ihr euch ab sofort und noch bis Jänner in der Linzer Landesgalerie in der Museumstraße.