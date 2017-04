Zahlt sich Haus-Verkauf aus?

Wieviel Geld lässt sich eigentlich machen, wenn man das eigene Haus oder die eigene Wohnung verkauft? Immobilien-Scout24 hat sich das jetzt angeschaut und die Oberösterreicher würden gute Geschäfte machen.

Eines vorneweg: momentan würden nicht sehr viele Haus- und Wohnungsbesitzer verkaufen. Umschwenken würden viele dann, wenn einiges an Gewinn dabei herausspringen würde, nämlich mindestens 50.000 Euro. Und in Oberösterreich könnte man tatsächlich Geld mit einem Immobilien-Verkauf machen.

Will jemand seine etwa 7 Jahre alte 80m² Wohnung verkaufen, könnte er 53.000 Euro verdienen, so ImmobilienScout24. Wer sein 125m² Haus an den Mann oder an die Frau bringt, würde momentan 64.000 Euro Gewinn machen.