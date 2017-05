Noch eine halbe Stunde, dann ist die schriftliche Deutsch-Zentralmatura vorbei. In Oberösterreich ist sie offenbar ohne Pannen gestartet. Die Fragen seien im Vorfeld getestet worden und die Schulaufsicht sei verbessert worden , sagt B ildungsministerin Sonja Hammerschmid . 7.000 Maturanten treten heute in Oberösterreich in Deutsch an. Am Freitag ist dann Englisch-Zentralmatura.