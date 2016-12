Zu langes Warten auf Operationstermin

"Ihr Operationstermin ist erst in einem halben Jahr." Das hört man in Oberösterreich allzu oft. Dass es tatsächlich lange und auch sehr unterschiedliche Wartezeiten für Operationstermine gibt, zeigt jetzt eine aktuelle Anfrage der SPÖ beim Land.

Auf ein neues Knie wartet man im Krankenhaus Braunau zwei bis drei Wochen auf eine OP, in Steyr allerdings bis zu 27-einhalb Wochen. Sogar als Sonderklassepatient sind es da noch rund 16 Wochen. In Schärding geht das schon innerhalb von fünf, im Salzkammergut-Klinikum ab drei Wochen. Und auf eine Nasenpolypenoperation kann man in einem Spital sogar bis zu 48 Wochen warten. Beim Land heißt es dazu. Die Wartezeiten seien in einem vertretbaren Rahmen. Der Patient könne ja wählen. Aber nur wenn für Patienten endlich sichtbar gemacht wird, wie lange sie wo warten müssen, kritisiert die SPÖ.