Zwei Fliegerbomben in zwei Stunden

"Da ist schon wieder eine Fliegerbombe!" In Alkoven hat ein Baggerfahrer seinen Augen nicht getraut. Er hat zwei Mal hintereinander eine Fliegerbombe freigeschaufelt.

Ein zylinderförmiger, rostiger Gegenstand lugt plötzlich aus der Erde hervor und der Baggerfahrer weiß, was los ist. Das Gelände wird und evakuiert. Der Entminungsdienst rückt an und stellt fest: Es handelt sich um eine 70 Kilo schwere deutsche Fliegerbombe aus dem 2.Weltkrieg. Die Bombe wird abtransportiert, die Sperre aufgehoben. Doch keine zwei Stunden später beginnt alles von vorne: Ganz in der Nähe des ersten Fundortes liegt noch eine Fliegerbombe. Wieder wird evakuiert, der Entminungsdienst transportiert die ebenfalls 70 Kilo schwere Fliegerbombe ab. Seither ist es auf der Baustelle ruhig.