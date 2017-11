Zwei Schuldsprüche in Ohlsdorfer Wasser-Prozess

In dem Krimi um verschmutztes Trinkwasser in Ohlsdorf sind heute in Wels zwei Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma und einer Deponie schuldig gesprochen worden. Sie sind zu mehrmonatigen, bedingten Haftstrafen verurteilt worden. Außerdem müssen sie Strafe zahlen: Der eine 15.300 Euro, der andere 3.600 Euro. Ein weiterer Deponiemitarbeiter wurde freigesprochen. Land und Gemeinden erhalten Beträge in ingesamt sechsstelliger Höhe. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Gegen die betroffenen Firmen wird es ein eigenes Verfahren geben. Diese sollen Pflanzenschutzmittel illegal in einer Baurestmassendeponie in Ohlsdorf entsorgt und das Trinkwasser verseucht haben.